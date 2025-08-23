după furtuni, se răcește: minime de 0 grade în estul transilvaniei, anunță anm

Vremea se răcește după furtuni. Temperaturile pot coborî până la 0 grade în Transilvania.

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii după valul de furtuni din ultimele zile.

Potrivit Alinei Șerban, meteorolog ANM, temperaturile maxime se vor situa în general între 19 și 30 de grade Celsius, cu valori mai scăzute în nord și centru și mai ridicate în sud.

Noaptea de duminică spre luni va fi cea mai rece, cu minime de 18-19 grade în regiunile nordice și chiar până la 0 – 1 grad Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei.

„Se vor menține temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei până la mijlocul săptămânii viitoare, urmând ca apoi să se încălzească din nou, mai întâi în vest, apoi și în sud. Maximele vor depăși din nou 30 de grade Celsius”, a explicat meteorologul ANM, relatează Digi24.ro.