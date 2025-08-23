explicații de la mai: care dintre cărțile de identitate sunt valabile pentru călătorii in ue, moldova si turcia / video

Un anunț video publicat vineri pe Facebook de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a creat confuzie în rândul cetățenilor privind utilizarea noilor cărți de identitate ca documente de călătorie.

Noile cărți de identitate, emise treptat la nivel național, vin în două variante: cu cip și fără cip. Potrivit legislației UE și a MAI, doar cartea electronică cu cip poate fi folosită pentru deplasarea în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Turcia și Republica Moldova. Cartea simplă, fără cip, servește doar ca document de identificare pe teritoriul României și nu poate înlocui pașaportul.

Buletinele emise în vechiul format, mai mare și fără cip, rămân valabile ca documente de călătorie până în august 2031, chiar dacă nu mai sunt eliberate din aprilie 2025. Conform Regulamentului (UE) 2019/1157, aceste documente își păstrează valabilitatea până la data expirării sau până la 3 august 2031, oricare survine prima.

MAI recomandă cetățenilor să verifice tipul cărții de identitate înainte de a călători în străinătate și să folosească pașaportul dacă dețin doar cartea simplă fără cip. Cărțile electronice respectă standardele de securitate europene și internaționale și asigură posibilitatea deplasării în UE și Spațiul Schengen fără alte documente.