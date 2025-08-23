lucrări pe podul prieteniei de la giurgiu-ruse îngreunează traficul spre litoralul bulgăresc. rute alternative

Circulația se desfășoară cu dificultate, în condiții de aglomerație, sâmbătă, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu. Polițiștii recomandă rute alternative.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu. Sunt valori de trafic ridicate și pe DN 5D, la intersecția cu DN 5.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin semaforizare, indicatoare rutiere și personal de dirijare aflat la fața locului.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, polițiștii rutieri recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează: Punctul de trecere Calafat (județul Dolj); Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman); Punctul de trecere Călărași (județul Călărași); Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).