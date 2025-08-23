meta face echipă cu midjourney pentru integrarea ia în imagini și videoclipuri

Meta a anunțat un parteneriat strategic cu startup-ul Midjourney, cunoscut pentru tehnologia sa de generare a imaginilor și videoclipurilor prin inteligență artificială. Informația a fost confirmată de Alexandr Wang, Chief AI Officer al companiei, într-o postare pe Threads, transmite Mediafax

Colaborarea are ca obiectiv integrarea tehnologiei Midjourney în modelele și produsele AI dezvoltate de Meta. „Pentru a oferi cele mai bune produse utilizatorilor, Meta adoptă o strategie completă: atrage talente de top, investește în putere de calcul și colaborează cu cei mai buni jucători din industrie”, a precizat Wang.

Prin această alianță, Meta speră să își consolideze poziția pe piața instrumentelor de generare vizuală bazate pe AI, dominată în prezent de produse precum OpenAI Sora, Black Forest Lab Flux sau Google Veo. Compania a lansat deja propriile soluții în acest domeniu: Imagine, disponibil pe Facebook, Instagram și Messenger, și Movie Gen, un instrument de creare de videoclipuri din comenzi text.

Detaliile financiare ale acordului nu au fost făcute publice. CEO-ul Midjourney, David Holz, a subliniat însă că startup-ul rămâne independent și nu are investitori externi. În trecut, Meta a analizat posibilitatea achiziționării companiei, potrivit informațiilor publicate de Upstarts Media.

Fondat în 2022, Midjourney s-a impus rapid ca un nume de referință în industria AI, recunoscut pentru imaginile realiste și stilul distinct. În 2023, compania era pe cale să atingă venituri de 200 de milioane de dolari, cu abonamente cuprinse între 10 și 120 de dolari lunar. În iunie 2024, a lansat și primul său model de videoclip AI, denumit V1.

Parteneriatul vine într-un context tensionat: în urmă cu două luni, Midjourney a fost dat în judecată de Disney și Universal, care acuză folosirea unor opere protejate prin copyright pentru antrenarea algoritmilor. Deși și Meta se confruntă cu procese similare, instanțele au înclinat recent balanța în favoarea companiilor tehnologice.