ministrul sănătății anunță criteriile noi de performanță pentru medicii șefi de secție

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat noi criterii pentru ocuparea și menținerea funcțiilor de șef de secție, laborator sau serviciu medical în spitale. Potrivit acestuia, toți cei aflați în aceste poziții vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari și vor fi evaluați anual.

Rogobete a precizat că funcțiile nu vor mai fi ocupate prin formalități, ci prin examene reale, fundamentate pe proiecte de dezvoltare a secțiilor și a echipelor medicale, cu obiective măsurabile. „Eliminăm concursurile formale, unde se recitau două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, de performanță și evaluare continuă”, a declarat ministrul, relatează Digi24.

Printre criteriile de evaluare se numără organizarea echipei, calitatea actului medical și grija față de pacienți. Rogobete a transmis și un mesaj direct actualilor șefi de secție: „Nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și pacienți mai bine tratați.”