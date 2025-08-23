ministrul sănătății a cinat cu dorin cioabă, la sibiu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a vizitat sâmbătă, la Sibiu, pe Regele romilor Dorin Cioabă, relatează Mediafax. Întâlnirea a avut loc la palatul lui Cioabă din Turnișor, unde cei doi au luat cina și au discutat despre activitățile desfășurate pentru susținerea comunității rome, atât în România, cât și la nivel european.
„Am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Președintele International Romani Union. Am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european”, a scris Rogobete pe Facebook.
La finalul întâlnirii, ministrul a afirmat că l-a asigurat pe Dorin Cioabă de sprijinul său: „Suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect”.
