peste 6.600 de sibieni s-au recalificat în prima jumătate a anului. cele mai căutate cursuri

În primele șase luni ale anului 2025, 6.618 persoane au absolvit programe de formare profesională, potrivit raportului AJPIS pentru Colegiul Prefectural ce va avea loc pe 26 august.

În județul Sibiu, 6618 persoane au absolvit cursuri de formare profesională în primul semestru al anului 2025. Datele prezentate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) arată că dintre aceștia, 2354 au urmat cursuri de calificare, 3031 s-au specializat într-un domeniu, 429 și-au perfecționat abilitățile, iar 804 au participat la programe de inițiere.

În prezent, în județ activează 65 de furnizori autorizați de formare, care au organizat în primele șase luni ale anului 552 de cursuri. Cererea s-a concentrat în special pe tehnologia protecției mediului, securitate și sănătate în muncă, instalații de ridicat și transportat, precum și administrație și servicii publice.

Pe partea de flux administrativ, în semestrul I au fost procesate 27 de dosare de autorizare pentru furnizori, semn că oferta de formare continuă să se diversifice.

Raportul reamintește că formarea profesională a adulților este o activitate de interes general în cadrul sistemului național de educație și formare profesională, finalizată cu certificate cu recunoaștere națională.

AJPIS Sibiu are un rol esențial în autorizarea și monitorizarea furnizorilor de formare profesională. Instituția coordonează organizarea examenelor de absolvire, recunoaște certificatele de calificare și oferă consultanță pentru cei care doresc să se recalifice.