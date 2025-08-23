prețurile energiei electrice rămân neschimbate, anunță hidroelectrica

Hidroelectrica a transmis sâmbătă că nu a anunțat, nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice.
„Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente”, arată Hidroelectrica, într-un comunicat transmis sâmbătă.
Prețurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.
„Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. Niciodată nu am intenționat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producție proprie. Hidroelectrica își menține poziția de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piață și dispune de capacitatea operațională și logistică necesară pentru a răspunde în condiții optime cererii crescute venite din partea noilor clienți”, mai arată compania.
