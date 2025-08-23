restricții de circulație pe valea oltului, 23 august 2025 – lucrări la călimănești și balota, trafic alternativ și opriri temporare

Șoferii care tranzitează DN 7, pe raza județului Vâlcea, trebuie să se înarmeze cu răbdare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță restricții de circulație pentru ziua de sâmbătă, 23 august 2025, din cauza lucrărilor de punere în siguranță a versanților.

Călimănești (DN 7, km 199+110 – km 199+410)

Lucrările se desfășoară între orele 07:00 – 16:00. În intervalul orar 08:00 – 15:00, circulația se închide și se redeschide în reprize de maximum 15 minute. În restul timpului, traficul se desfășoară alternativ, pe jumătate de cale, dirijat de piloți de circulație.

Balota (DN 7, km 224+400 – km 224+600)

Și aici se lucrează în același interval, 07:00 – 16:00, cu restricții similare: între 08:00 și 15:00 se vor institui opriri de trafic de până la 15 minute, iar în restul timpului circulația se desfășoară pe o singură bandă, alternativ.

Autoritățile atrag atenția șoferilor să circule cu prudență în zonele afectate, să respecte indicațiile semnalizării rutiere și ale piloților de trafic și să ia în calcul timpii suplimentari de deplasare pe Valea Oltului.