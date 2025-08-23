topul celor mai gustoase roșii din românia s-a decis la sibiu, la festivalul tomatelor din muzeul astra / video

Un juriu mixt format din reprezentanți ai Muzeului ASTRA și specialiști în grădinărit a desemnat astăzi câștigătoarele concursului „cea mai gustoasă și frumoasă roșie”, organizat la Târgul de țară din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului – Festivalul Tomatelor. În competiție au intrat 23 de soiuri, împărțite pe două categorii: roșii cherry și roșii mari.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La categoria roșii mari, premiul I a mers la George Enacrachi, din Sălaj. Locul II a fost câștigat de Neculai Gheorghiu, din Neamț, iar locul III i-a revenit lui Mădălin Mănăilă, din Prahova.

La categoria roșii cherry, clasamentul a fost inversat: locul I – Prahova (Mădălin Mănăilă), locul II – Sălaj (George Enacrachi), locul III – Neamț (Neculai Gheorghiu).

Citește și Legume bio din grădină de la Păuca. Povestea lui Raul, tânărul care pune în practică ce a studiat la facultate

Evenimentul s-a desfășoarat în cadrul „Festivalului tomatelor și al biodiversității horticole”, organizat în colaborare cu grupul „Semințe cu suflet”, sâmbătă, 23 august. Vizitatorii au avur parte de expoziții cu vânzare de legume și fructe de sezon, schimb de semințe, sfaturi de la cultivatori și ateliere dedicate biodiversității horticole.

Vezi mai jos o filmare de pe Facebook Muzeul Astra: