tragedie în munții iezer-păpușa: patru tineri au murit, un al cincilea este grav rănit. au căzut cu mașina într-o prăpastie

Un accident grav a avut loc sâmbătă în Munții Iezer-Păpușa, în zona Colții Caprei, județul Argeș, unde un autoturism de teren Suzuki Grand Vitara a fost găsit de echipele Salvamont cu cinci persoane la bord, potrivit Salvamont Argeș. Patru dintre pasageri, toți tineri cu vârste între 20 și 23 de ani, au fost găsiți decedați, iar un al cincilea, în vârstă de 23 de ani, a suferit răni grave și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Brașov

Potrivit IPJ Argeș, sâmbătă, „în jurul orei 13:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Albeștii de Muscel, cu privire la faptul că pe raza aceleiași localități, în zona montană Portăreasa, ar fi observat un autoturism răsturnat, existând posibilitatea sa fie mai multe victime” relatează Mediafax. Imediat a fost constituită o echipă mixtă de salvare formată din polițiști, de specialiști ISU și Salvamont Argeș.

Intervenția salvamontiștilor a fost dificilă, mașina fiind localizată într-o zonă greu accesibilă. Șeful Salvamont Argeș a confirmat la Digi24 că se lucrează la extragerea victimelor decedate din autoturism pentru a le preda echipei de la IML, fiind o operațiune dificilă. Zona ar fi frecventata de pasionații de offroad, dar terenul este foarte alunecos după ploile din ultima zi. Nu se cunoaște identitatea victimelor.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat la Digi24:

„La acest moment, din informațiile pe care le avem, patru persoane au decedat, toate tinere, de 20-23 de ani, două fete și doi băieți. Persoană rănită are 23 de ani. Salvamontiștii vor continua operațiunea de extragere, iar cauzele le va comunica poliția ulterior. Vorbim de patru persoane tinere, este o tragedie, mai ales că mai avem și o persoană rănită grav.”

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul și dacă mașina a derapat sau a căzut într-o zonă abruptă.