accidentul din masivul iezer - păpușa care a curmat viața a patru tineri: cum a supraviețuit al cincilea

Tragedie în Masivul Iezer-Păpușa: patru tineri mor, un supraviețuitor de 21 de ani luptă pentru viață.

Sâmbătă dimineața, o excursie în Masivul Iezer-Păpușa s-a transformat într-o tragedie. Patru tineri, cu vârste între 20 și 23 de ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă adâncă de aproximativ 250 de metri, în județul Argeș, scrie HotNews.ro

Singurul supraviețuitor, un tânăr de 21 de ani din Brașov, a fost găsit în stare gravă, dar conștient. Echipele Salvamont Argeș au avut dificultăți în a ajunge la locul accidentului, iar salvarea a fost facilitată după ce doi culegători de ciuperci au auzit strigătele tânărului și au alertat autoritățile.

Tânărul a suferit politraumatism sever, inclusiv traumatism cranian și fracturi toraco-abdominale și la coloană, fiind transportat și operat de urgență la Spitalul Județean Brașov, unde se află în stare gravă, dar conștient. Medicul care a preluat cazul a descris supraviețuirea sa drept un miracol: „Te-ai născut a doua oară”.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei, luând în calcul și condițiile meteorologice nefavorabile din zona Masivului Iezer-Păpușa.