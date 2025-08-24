captain hollywood și n&d au făcut seara magică la sibiul de odinioară. duminică, show suprem cu fun factory / video foto

Parcul Tineretului din Sibiu a fost, sâmbătă seara, scena unei petreceri de neuitat, în care muzica anilor ’90 și 2000 a adus împreună mii de oameni, într-o explozie de energie, dans și nostalgie. Publicul a cântat la unison refrene care au scris istorie, iar atmosfera s-a ridicat la cote maxime odată cu show-urile susținute de N&D și Captain Hollywood Project.

Ultima zi a ediției cu numărul 12 aduce pe scenă headliner-ii cei mai așteptați: Fun Factory, trupa care a cucerit topurile internaționale cu piese precum „I Wanna B With U” și „Celebration”!

🎤 N&D – moment spectaculos cu o mireasă pe scenă

Trupa N&D a făcut ca Parcul Tineretului să vibreze pe acordurile hiturilor „Vino la mine” și „Vreau să plâng”, piese care au marcat generații întregi.

Surpriza serii a venit chiar în timpul concertului: o mireasă a urcat pe scena mare, transformând spectacolul într-o poveste aparte, trăită live de mii de oameni.

Publicul a reacționat cu entuziasm, aplaudând și filmând momentul inedit, care a devenit instantaneu unul dintre highlight-urile ediției din acest an.

🌍 Captain Hollywood Project – show european de top



După N&D, pe scenă a urcat Captain Hollywood Project, care a ridicat și mai sus nivelul de energie.

Cu hiturile care au făcut înconjurul lumii și cu un show pus la punct la standarde internaționale, artistul a transformat Parcul Tineretului într-un veritabil club în aer liber.

Coregrafii spectaculoase, jocuri de lumini și interacțiunea permanentă cu publicul au făcut ca spectacolul să fie catalogat de participanți drept unul „senzațional”.

🎶 Ultima zi de festival – Fun Factory, cap de afiș

Duminică, 24 august, festivalul ajunge la apogeu. Ultima zi a ediției cu numărul 12 aduce pe scenă headliner-ii cei mai așteptați: Fun Factory, trupa care a cucerit topurile internaționale cu piese precum „I Wanna B With U” și „Celebration”.

Seara de duminică începe la ora 17:00 cu Codi Reivs, iar de la ora 20:00 Fun Factory promite un show exploziv, urmat la 20:45 de Geo Da Silva, care va închide festivalul cu un concert energic.

„Sibiul de Odinioară” demonstrează și la ediția cu numărul 12 că este unul dintre cele mai iubite festivaluri retro din România.



Atmosfera de sâmbătă seara, cu mireasa pe scenă și show-ul de clasă mondială al Captain Hollywood Project, a fost dovada clară că nostalgia anilor ’90 și 2000 are încă forța de a aduna mii de oameni și de a crea amintiri unice.

Iar duminică, Fun Factory promite să scrie istoria celei mai spectaculoase ediții de până acum.