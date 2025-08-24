cod galben de vânt puternic duminică la sibiu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 24 august 2025, un cod galben de intensificări ale vântului, valabil între orele 10:00 și 20:00.

Fenomenul vizat afectează în special Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Dobrogei, unde vântul va avea rafale de 50–60 km/h, iar local, izolat, rafale de 70–80 km/h. În restul regiunilor, intensificările vântului vor fi temporare, cu viteze de 30–45 km/h.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizările vor fi actualizate și ar putea fi emise mesaje pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Locuitorilor li se recomandă prudență, mai ales în zonele expuse vântului puternic, și urmărirea actualizărilor meteorologice.