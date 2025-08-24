dezbatere: rețetele și vizitele la doctor, cu confirmare prin sms? medicii sibieni: "un sf birocratic"

Ministerul Sănătății vrea să introducă o nouă regulă: fiecare consultație și fiecare rețetă eliberată în cabinetele medicilor de familie să fie confirmată de pacient printr-un cod primit pe telefon. Oficial, măsura ar trebui să reducă fraudele din sistem. Neoficial, medicii avertizează că, fără infrastructură și fără instruire digitală a pacienților, regula riscă să blocheze tratamente și să transforme actul medical într-o birocrație absurdă.

Măsura a fost anunțată oficial ca intenție pe 7 iulie 2025 de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ar urma să fie integrată în noua Platformă Informatică a CNAS (PIAS), finanțată prin PNRR. Implementarea este prevăzută până la finalul lui 2026, dar nu a ajuns încă în dezbatere publică.

Medicii sibieni, critici duri sub anonimat

Mai mulți medici de familie din Sibiu au acceptat să comenteze doar sub protecția anonimatului. Unul dintre ei a fost categoric:

„Mă doare în cot până nu se aplică oficial. E doar o propunere și, până atunci, nu vreau să pierd timp cu o aberație birocratică.”

O altă doctoriță, acum pensionară, consideră că proiectul nu are nicio legătură cu realitatea din cabinete:

„Ministerul ar trebui să ia măsuri personalizate, nu la grămadă. Cam 25% dintre foștii mei pacienți nu aveau telefon sau nu știau să îl folosească în sensul acesta. Ce facem cu oamenii de la sat, cu vârstnicii? Îi scoatem din sistem?”

Un alt medic sibian refuză să comenteze subiectul:

„Nu vreau să discut despre asta. Mi se pare o direcție total greșită și prefer să nu pierd energia.”

Criticii măsurii susțin că noul mecanism ar putea bloca consultațiile reale doar pentru că pacientul nu are semnal sau nu răspunde la telefon. În mediul rural, unde conexiunea este instabilă, problema ar fi și mai mare.

De asemenea, există temeri legate de instabilitatea sistemului informatic al CNAS, care a înregistrat deseori blocaje în trecut. În lipsa confirmării prin SMS, consultațiile ar putea rămâne nedecontate, deși pacienții au fost prezenți fizic la cabinet și au prezentat cardul de sănătate – instrumentul legal de validare încă din 2015.

Poziția organizațiilor profesionale

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie au transmis că resping ideea validării prin SMS, pe care o consideră o măsură disproporționată și introdusă fără consultarea reală a medicilor. Cele două organizații cer investiții în infrastructură digitală stabilă și transparentă, nu bariere suplimentare în relația medic–pacient.

Cum fac alte țări din Uniunea Europeană pentru a preveni fraudele

În aproape toate statele UE unde digitalizarea sănătății e avansată, pacientul nu este responsabil de validarea consultațiilor sau rețetelor. Confirmarea se face prin infrastructură centralizată, carduri de sănătate sau identitate digitală.