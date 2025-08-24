dezbatere: rețetele și vizitele la doctor, cu confirmare prin sms? medicii sibieni: "un sf birocratic"

Ministerul Sănătății vrea să introducă o nouă regulă: fiecare consultație și fiecare rețetă eliberată în cabinetele medicilor de familie să fie confirmată de pacient printr-un cod primit pe telefon. Oficial, măsura ar trebui să reducă fraudele din sistem. Neoficial, medicii avertizează că, fără infrastructură și fără instruire digitală a pacienților, regula riscă să blocheze tratamente și să transforme actul medical într-o birocrație absurdă.
Măsura a fost anunțată oficial ca intenție pe 7 iulie 2025 de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ar urma să fie integrată în noua Platformă Informatică a CNAS (PIAS), finanțată prin PNRR. Implementarea este prevăzută până la finalul lui 2026, dar nu a ajuns încă în dezbatere publică.
Medicii sibieni, critici duri sub anonimat
Mai mulți medici de familie din Sibiu au acceptat să comenteze doar sub protecția anonimatului. Unul dintre ei a fost categoric:
„Mă doare în cot până nu se aplică oficial. E doar o propunere și, până atunci, nu vreau să pierd timp cu o aberație birocratică.”
O altă doctoriță, acum pensionară, consideră că proiectul nu are nicio legătură cu realitatea din cabinete:
„Ministerul ar trebui să ia măsuri personalizate, nu la grămadă. Cam 25% dintre foștii mei pacienți nu aveau telefon sau nu știau să îl folosească în sensul acesta. Ce facem cu oamenii de la sat, cu vârstnicii? Îi scoatem din sistem?”
Un alt medic sibian refuză să comenteze subiectul:
„Nu vreau să discut despre asta. Mi se pare o direcție total greșită și prefer să nu pierd energia.”
Criticii măsurii susțin că noul mecanism ar putea bloca consultațiile reale doar pentru că pacientul nu are semnal sau nu răspunde la telefon. În mediul rural, unde conexiunea este instabilă, problema ar fi și mai mare.
De asemenea, există temeri legate de instabilitatea sistemului informatic al CNAS, care a înregistrat deseori blocaje în trecut. În lipsa confirmării prin SMS, consultațiile ar putea rămâne nedecontate, deși pacienții au fost prezenți fizic la cabinet și au prezentat cardul de sănătate – instrumentul legal de validare încă din 2015.
Poziția organizațiilor profesionale
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie au transmis că resping ideea validării prin SMS, pe care o consideră o măsură disproporționată și introdusă fără consultarea reală a medicilor. Cele două organizații cer investiții în infrastructură digitală stabilă și transparentă, nu bariere suplimentare în relația medic–pacient.
Cum fac alte țări din Uniunea Europeană pentru a preveni fraudele
În aproape toate statele UE unde digitalizarea sănătății e avansată, pacientul nu este responsabil de validarea consultațiilor sau rețetelor. Confirmarea se face prin infrastructură centralizată, carduri de sănătate sau identitate digitală.
- Estonia – din 2010, 95% dintre rețete sunt electronice. Se validează automat prin identitatea digitală a pacientului și a medicului. Fără SMS, fără sarcini pentru pacient.
- Olanda – consultațiile și rețetele sunt confirmate în platforme digitale integrate. Pacientul doar se autentifică, sistemul gestionează restul.
- Germania – rețetele electronice (E-Rezept) și dosarul medical electronic (ePA) sunt validate în infrastructura telematică securizată (TI). Accesul este auditat și controlat de autorități.
- Scandinavia (Finlanda, Danemarca, Suedia) – serviciile medicale se validează prin identitatea digitală națională (BankID, NemID). Sistemul confirmă automat, pacientul doar se loghează.
- Cehia – din 2018, prescripțiile electronice sunt obligatorii. Sunt stocate într-un registru central (CREP), accesat de farmaciști cu cod unic. Pacientul nu face nimic în plus.
- Slovacia – ePrescription verifică automat prescripțiile într-o platformă centrală. Farmaciile le accesează direct, fără confirmări manuale de la pacient.
- Ungaria – prin platforma EESZT, peste 90% din rețete sunt electronice. Transmiterea e făcută direct între medic, sistem și farmacie. Pacientul doar ridică medicamentele.
Ultima oră
- Dezbatere: Rețetele și vizitele la doctor, cu confirmare prin SMS? Medicii sibieni: “Un SF birocratic” 9 secunde ago
- Captain Hollywood și N&D au făcut seara magică la Sibiul de Odinioară. Duminică, show suprem cu Fun Factory / video foto 60 de minute ago
- Accidentul din Masivul Iezer – Păpușa care a curmat viața a patru tineri: Cum a supraviețuit al cincilea 2 ore ago
- Cod galben de vânt puternic duminică la Sibiu 5 ore ago
- Trenul mai scump ca avionul între multe destinații din Europa 5 ore ago