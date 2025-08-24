guvernul britanic vrea pedepse mai dure: interdicții în baruri și la evenimente pentru infractori

Infractorilor li s-ar putea interzice accesul în baruri, la concerte și pe terenurile de sport din Anglia și Țara Galilor. Este vorba despre un proiect inițiat de oficialii guvernamentali care își propune să ofere judecătorilor posibilitatea de a pronunța pedepse mai dure.

Noile măsuri, care s-ar putea aplica locuitorilor din Anglia și Țara Galilor, „ar trebui să le reamintească tuturor infractorilor că, sub această administrație, pedepsele nu sunt o joacă”, a declarat secretarul pentru justiție, Shabana Mahmood, potrivit Sky News, relatează Agerpres.

Ca urmare, infractorilor li s-ar putea interzice accesul în baruri, la concerte și pe terenurile de sport. De asemenea, ar putea fi introduse limite privind conducerea, interdicții de călătorie și zone de restricție.

Măsuri similare ar putea fi impuse și prizonierilor eliberați condiționat. În plus, testarea antidrog ar fi extinsă pentru a-i include pe toți cei eliberați din închisoare, nu doar pe cei cu antecedente de abuz de droguri.

În prezent judecătorii pot să impună interdicții limitate pentru anumite infracțiuni, cum ar fi cele produse pe stadioanele de fotbal. Noile măsuri vor permite judecătorilor să emită interdicții pentru orice infracțiune.

Propunerile fac parte din eforturile guvernului laburist de a combate supraaglomerarea din închisori.