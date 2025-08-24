poartă tradițională la sediul secundar al primăriei sadu, realizată de un meșter local

Primăria comunei Sadu are o nouă poartă la sediul secundar, lucrare realizată de meșterul local Nicolae Popoviciu. Primarul Valentin Ivan a transmis public un mesaj de recunoștință, subliniind că această creație nu este doar un obiect funcțional, ci „o operă de artă și un simbol al identității comunității”. Edilul a adăugat că gestul reprezintă dovada respectului față de tradiție și a legăturii dintre meșteșug și viața satului.
