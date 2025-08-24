primarul din sadu, după încheierea taberei „sadu rural camp”: „putem să construim tinerii pentru viitor”

În comuna Sadu s-a încheiat vineri tabăra „Sadu Rural Camp”, un proiect dedicat copiilor și adolescenților din localitate, derulat cu sprijinul Primăriei. Într-o postare pe Facebook, primarul Valentin Ivan a vorbit despre experiența taberei și despre rolul educației nonformale în formarea tinerilor.

„Nu putem să construim tot timpul viitorul pentru tineri, dar putem să construim tinerii pentru viitor”, a transmis edilul.

Potrivit acestuia, participanții au descoperit „busola interioară”, au realizat împreună „Copacul Valorilor”, au pus „prima piatră a speranței pentru viitor” și au învățat că spiritul de echipă înseamnă să mergi mai departe „dincolo de orgolii”. Tinerii au trăit emoții, au învățat prin joc, au creat soluții și au devenit mai conștienți de cine sunt și cine vor să devină.

Primarul a mulțumit coordonatorilor taberei, pe care i-a descris drept „lumini și prieteni de drum pentru copiii noștri”, precum și Pensiunii „Masa Verde”, gazda evenimentului.

În mesajul său, edilul a subliniat că „Sadu Rural Camp rămâne în sufletele noastre ca o experiență de viață”, prin care copiii au descoperit valori și au construit caractere.