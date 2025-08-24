Senatoarea Ruxandra Cibu a ajuns sâmbătă în comuna Râu Sadului din județul Sibiu, unde a vizitat gospodăria familiei Minea, cunoscută pentru produsele lactate și păstrăvărie. Cibu a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a subliniat rolul fermierilor din Mărginimea Sibiului în păstrarea tradițiilor și în dezvoltarea agriculturii locale.

„Județul Sibiu este un județ de gospodari, asta e sigur, iar când vorbim despre producătorii de brânză, este greu să spui unde sunt cei mai harnici: în Râu Sadului, în Jina, în Rășinari sau în celelalte comune din Mărginime”, a scris Ruxandra Cibu.

Aceasta a precizat că l-a vizitat pe Ciprian Minea, pe care îl cunoaște de la Piața Transilvania din Sibiu, și a remarcat volumul de muncă depus de familia acestuia: „L-am surprins în plin sezon de activități agricole, pentru că într-o fermă de familie nu poți să te odihnești până când nu pică bruma. Iar dacă mai ai și o păstrăvărie, atunci sigur odihna va fi întotdeauna una activă”.

În încheiere, Ruxandra Cibu a subliniat importanța susținerii producătorilor locali prin consumul produselor lor: „Familia Minea și ceilalți fermieri din județul Sibiu sunt un bun exemplu pentru modul în care România își poate pune în valoare satul românesc și agricultura sustenabilă. Și cel mai bine îi sprijinim dacă le cumpărăm produsele, pentru că nu găsești altele mai bune și mai sănătoase”.