tragedie la merghindeal: animale arse de vii într-un grajd mistuit de flăcări / foto

Incendiu puternic la Merghindeal: un grajd mistuit de flăcări, animale moarte, casa salvată.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, sâmbătă, în localitatea Merghindeal, după ce un incendiu a cuprins o anexă gospodărească. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, sprijiniți și de pompierii voluntari din cadrul SVSU Merghindeal.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la un grajd, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Incendiul a distrus complet construcția și 12 baloți de lucernă, iar o altă anexă de 15 metri pătrați a fost afectată.

Din nefericire, în incendiu au murit o scroafă cu șase purcei și un cal.

Pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor și au salvat casa de locuit, o anexă și un camion apicol aflat în gospodărie.

Potrivit ISU Sibiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este jocul copiilor cu focul în apropierea materialelor inflamabile.