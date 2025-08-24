trenul mai scump ca avionul între multe destinații din europa

Trenul, mai scump decât avionul pe jumătate din rutele europene; România dezavantajată.

Un raport Greenpeace CEE arată că pentru jumătate dintre rutele analizate în Europa, călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul. România se numără printre țările dezavantajate, deși pe rutele interne feroviarul rămâne mai accesibil, relatează Digi24.ro.

Pe singura rută internă analizată, București-Cluj, trenul este mai ieftin decât avionul. De asemenea, trenul a fost mai accesibil și pe rutele sezoniere București-Chișinău și București-Sofia.

În schimb, călătoriile cu trenul spre vestul Europei, către țări precum Ungaria, Austria sau Germania, au fost predominant mai scumpe decât zborurile low-cost. Greenpeace subliniază că rețeaua feroviară română este densă și accesibilă, dar îmbătrânită și încetă.

Raportul a analizat 142 de rute din 31 de țări, comparând prețurile biletelor de tren și avion, concluzionând că pentru majoritatea rutelor internaționale trenul rămâne dezavantajos pentru călători.