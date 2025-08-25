a dispărut maria. familia solicită ajutor pentru găsirea ei

O adolescentă în vârstă de 17 ani este căutată de poliție după ce, în cursul zilei de vineri, a plecat de acasă. Dacă o vedeți pe Maria, sunați la 112!

Polițiștii sibieni caută o minoră în vârstă de 17 ani. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

„La data de 23 august a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la data de 22 august a.c., în jurul orei 16:30, fiica sa, CAROLEA MARIA, în vârstă de 17 ani, a plecat de la domiciliul mătușii sale, din Copșa Mică, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni la domiciliul comun din Copșa Mică”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 165 cm, greutate 60 de kg, păr șaten, lung, ochi albaștri.

La momentul plecării, minora ar fi purtat o cămașă cu flori, rochie roșie și un batic multicolor pe cap. Semne particulare: nu se cunosc.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.