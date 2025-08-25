accident cu 3 mașini la ieșire din cornățel. doi răniți și trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs luni după-amiază pe DJ 106, în afara localității Cornățel. Două persoane sunt rănite în urma unei coliziuni între 3 mașini.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că este vorba despre o coliziune între 3 autoturisme, produsă pe fondul efectuării unei depășiri.

„În urma coliziunii, cele trei autoturisme, conduse de 3 bărbați, de 20, 21 și 33 de ani, domiciliați în Sibiu, Bârghiș și Vurpăr, au ieșit în afara părții carosabile. Totodată, o minoră de 15 ani și o femeie de 44 de ani, ambele pasagere în autoturismul condus de bărbatul de 33 de ani, au suferit vătămări corporale”, informează reprezentanții IPJ Sibiu

La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ. Femeia de 44 de ani a suferit un traumatism lombar și a fost dusă la spital de echipajul SMURD, iar fetița de 14 ani a fost transportată la CPU Luther cu ambulanța, având un traumatism cranian.

Cercetarea la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, iar șoferii sunt rugați să circule cu prudență.