accident pe dn 1, între făgăraș și avrig: motociclist rănit și trafic oprit

Traficul rutier este oprit temporar pe DN 1, între Făgăraș și Sibiu, pe raza localității Viștea de Jos, județul Brașov, în urma unui accident rutier. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, un autoturism și o motocicletă au fost implicate într-o coliziune.
Motociclistul a suferit răni în urma impactului și necesită transportul de urgență la spital. Echipajele medicale sosite la fața locului îi acordă îngrijiri, în timp ce polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.
Circulația în zonă este blocată pe ambele sensuri, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să folosească rute alternative până la reluarea traficului.
foto: arhivă
