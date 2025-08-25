bătaie în stradă a apoldu de sus: doi agresori reținuți de polițiști

Doi bărbați din Apoldu de Sus, sub control judiciar pentru agresiunea asupra unui tânăr.

La data de 23 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au reținut doi bărbați, de 26 și 32 de ani, ambii din localitatea Apoldu de Sus, cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe strada Aleea de Mijloc, în jurul orei 10:50, când, în urma unui conflict spontan, cei doi ar fi agresat un tânăr de 27 de ani, tot din Apoldu de Sus.

Cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior, pe 24 august, judecătorul de drepturi și libertăți de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.