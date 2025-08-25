biciclist lovit de o mașină în giratoriu pe mihai viteazu

Un biciclist a fost lovit luni de o mașină în giratoriul dintre bulevardul Mihai Viteazu și strada Nicolae Iorga.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs în municipiul Sibiu, la intersecția Bulevardului Mihai Viteazu cu strada Nicolae Iorga, în zona sensului giratoriu.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Mihai Viteazu, spre strada Rahovei, un tânăr în vârstă de 23 de ani, din județul Vâlcea, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a pătruns în intersecție (de tip sens giratoriu), unde a acroșat un sibian de 56 de ani, care se deplasa pe bicicletă, spre strada Rahovei”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, biciclistul a fost rănit. El a fost dus la spital cu ambulanța. Potrivit SAJ Sibiu, a suferit un traumatism cranian.

Testarea alcoolscopică a fost negativă atât pentru conducătorul auto, cât și pentru biciclist.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier, și luarea măsurilor legale în consecință. Fără mari probleme de trafic.