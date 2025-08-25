casă confiscată de stat, scoasă la licitație în slimnic: prețul de pornire este atractiv

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu scoate la licitație o casă cu teren, situată în Sliminic. Licitația începe de la prețul de 65.000 de euro. Evenimentul va avea loc în data de17 septembrie, începând cu ora 11:00, la sediul instituției din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, camera 111.

O casă este scoasă la licitație de ANAF în Comuna Slimnic. Aceasta se află pe strada Grădinilor, nr.50 și dispune de două etaje, 149 de metri pătrați și o baie. Anul de construcție al casei este 1960. Locuința dispune și de un teren aferent de 250 de metri pătrați, înregistrat în cartea funcționară nr. 102102, 102102-C1. Prețul de evaluare 329. 000 lei (fără TVA).

Pentru participarea la licitație, ofertanții interesați trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, mai multe documente, respectiv: oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice), copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice române), actul de înmatriculare tradus în limba română (pentru persoanele juridice străine), declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul.