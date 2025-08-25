ce au pus sibienii în bagajul de vacanță: topul cărților verii 2025 la humanitas

Lectura rămâne o activitate populară printre sibieni, iar librăria Humanitas de pe Pietonala Nicolae Bălcescu confirmă acest lucru. Potrivit librarului de aici, cele mai căutate titluri ale momentului sunt: „Patericul Franciscan”, „Gândirea tragică” de Robert D. Kaplan și „În virtutea inepției” de Radu Paraschivescu.
În această vară, pe lângă „Patericul Franciscan”, „Gândirea tragică”, „În virtutea inepției”, cărțile autorilor români sunt în topul preferințelor cititorilor din Sibiu. În continuarea clasamentului se află lucrările lui Mircea Cărtărescu, precum „Șapte ani stranii” și „Theodoros”, alături de alte titluri apreciate:
- „Musica Ricercata”
- „Imperiul Mării Negre” – Duane W. Roller
- „Zbor în bătaia săgeții” – Horia-Roman Patapievici
- „Sfântul nr. 6” – Tatiana Niculescu
- „Brățară pe glezna ta” – Radu Paraschivescu
- „Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul” – Robin Sharma
- „Revoluția alimentară și sănătatea inimii” – dr. Gheorghe Cerin
- „Mineriada. Ruperea blestemului” – Cătălin Ranco Pițu
- „Eleganța ariciului” – Muriel Barbery
- „Ucenicul Arhitectului” – Elif Şafak
„Tot ce apare pe Bookzone „bubuie” în librărie”, spune librarul, făcând referire la influența rețelelor sociale și a podcast-urilor în alegerea lecturii.
Recomandările librarului
Chiar înainte de scările care coboară la demisolul librăriei, se află un colț special dedicat „Recomandărilor librarului”. Aici, cititorii pot descoperi titluri precum: „Recomandările librarului”, iar aici apr titluri precum „ Portret de familie”, „Câteva nopți și încă una” și „Cine minte primul”. Fiecare carte este însoțită de un bilet cu o recenzie scurtă, scrisă de angajații librăriei, menită să stârnească interesul trecătorilor.
Rafturile dedicate copiilor includ și recomandări personalizate. David, un mic cititor, propune seria „Jurnalul unui puști”, pentru că „este foarte amuzantă și vă va face să râdeți”. Marcus este de aceeași părere, iar Anastasia recomandă „O sută de rochii”.
