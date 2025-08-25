cfr călători avertizează: trenurile ar putea fi trase “pe dreapta” de la 1 septembrie

România riscă să intre într-o criză fără precedent în transportul feroviar. CFR Călători nu mai are bani pentru a menține în circulație trenurile Regio, care ar putea fi suspendate chiar de la 1 septembrie. Situația este și mai gravă din luna octombrie, când vor fi afectate și trenurile Inter-Regio.

Totul pornește de la datoriile uriașe acumulate de companie către Compania Națională de Căi Ferate (CFR SA). Facturile neachitate pentru utilizarea infrastructurii feroviare se ridică la aproape 8,2 milioane de euro. Dacă până la data de 29 august nu vor fi plătite integral sau nu va fi stabilit un calendar ferm de eșalonare, circulația trenurilor riscă să fie blocată, relatează Digi24.ro.

Cea mai afectată categorie va fi cea a călătorilor din mediul rural și din orașele mici, pentru care trenurile Regio reprezintă singurul mijloc de transport accesibil. Suspendarea lor ar lăsa fără alternativă zeci de mii de pasageri.

În timp ce compania se confruntă cu un colaps financiar, directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, încasează un salariu de peste 5.000 de euro pe lună. Criticii susțin că lipsa de măsuri concrete și proasta gestionare a resurselor au dus la acest blocaj.

Problemele au fost semnalate încă din luna iunie, când CFR Călători a trimis Ministerului Transporturilor o scrisoare în care avertiza că nu mai are fonduri suficiente pentru combustibil și pentru plata datoriilor curente.

Dacă statul nu intervine rapid cu o soluție financiară, România se poate trezi din toamnă cu trenuri trase pe linie moartă și mii de oameni blocați în gări.