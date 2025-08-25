corina bokor, psd sibiu: sprijin financiar pentru energie electrică – platforma epids este funcțională

Consilierul local P.S.D., Corina Bokor, atrage atenția asupra faptului că platforma digitală pentru obținerea tichetelor electronice ca formă de sprijin financiar poate fi accesată .

De acest sprijin financiar pot beneficia următoarele categorii de cetățeni :

➡ persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

➡ familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

✔ Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie electric se pot depune sub următoarele forme :

Online – prin aplicația EPIDS (platformă electronică pentru voucherele de energie).

Fizic – pentru persoane fără acces la mijloace electronice, cererea se poate depune începând cu data de 28 august 2025 :

la oficiile poștale prin reprezentanții acestora.

la primăriile din localitatea unde este declarat locul de consum.

În Sibiu, Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va oferi sprijin cetățenilor care nu au posibilitatea să depună cererile online și vor înregistra în aplicație datele celor care solicită ajutor, pe baza formularului și documentelor primite de la aceștia.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Prin colaborarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și a Ministerului Energiei a făcut posibilă sprijinirea familiilor și persoanelor vulnerabilese acordă atenție persoanelor vulnerabile.