descoperă magia culorilor din plante – atelier de vopsire a lânii la muzeul astra

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de partener al proiectului european COMMHERITOUR – Modele comunitare pentru valorificarea sustenabilă a meșteșugurilor din patrimoniul cultural, invită sibienii și turiștii să ia parte la un atelier special dedicat vopsirii lânii cu plante tinctoriale.
Miercuri, 27 august 2025, între orele 10:00–16:00, în gospodăria din Tilișca, reconstruită în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, participanții vor descoperi tehnici tradiționale folosite de generații întregi pentru a da viață lânii prin culorile oferite de natură.
Atelierul va oferi cunoștințe practice despre:
- utilizarea plantelor precum arin, nuc, dud sau coji de ceapă pentru obținerea culorilor naturale;
- pregătirea lânii pentru vopsire și rolul mordanților;
- procesul complet de vopsire – de la materia primă la produsul final.
Cei care doresc să participe activ se pot înscrie la numărul de telefon: 0751.166.526
„Păstrarea și transmiterea meșteșugurilor tradiționale reprezintă nu doar un exercițiu de memorie culturală, ci și o resursă de dezvoltare pentru comunitățile noastre. Prin astfel de ateliere demonstrative arătăm că tradițiile pot fi o punte către viitor, de aceea vă așteptăm în număr cât mai mare să experimentați și să vă bucurați de frumusețea acestor practici.” – Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu
Aceste ateliere sunt parte a eforturilor comune derulate prin proiectul COMMHERITOUR, care urmărește documentarea, revitalizarea și valorificarea meșteșugurilor tradiționale, în special a prelucrării lânii – resursă locală cu impact cultural, turistic și economic.
Bugetul total al proiectului este de 2.149.452,10 euro, iar partea care revine Consiliului Județean Sibiu este de 184.314,40 euro, din care 80% provin din fonduri europene, 18% din bugetul de stat și 2% din contribuția proprie.
Consiliul Judetean Sibiu este partener în cadrul proiectului COMMHERITOUR – finanțat prin Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană – și își asumă cu seriozitate rolul de a transforma patrimoniul în resursă de dezvoltare.
Ultima oră
- S-a terminat căutarea: minora dispărută din Sibiu a fost găsită în viață 2 minute ago
- Două femei, două ordine de protecție: violența domestică lovește din nou la Sibiu 4 minute ago
- Bătaie în stradă a Apoldu de Sus: doi agresori reținuți de polițiști 6 minute ago
- Groapă de gunoi ilegală în Sibiu: polițiștii au găsit tone de deșeuri periculoase la percheziții 7 minute ago
- Val de șoferi beți prinși la Sibiu: urmăriri ca-n filme și accidente în lanț 11 minute ago