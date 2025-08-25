descoperă magia culorilor din plante – atelier de vopsire a lânii la muzeul astra

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de partener al proiectului european COMMHERITOUR – Modele comunitare pentru valorificarea sustenabilă a meșteșugurilor din patrimoniul cultural, invită sibienii și turiștii să ia parte la un atelier special dedicat vopsirii lânii cu plante tinctoriale.

Miercuri, 27 august 2025, între orele 10:00–16:00, în gospodăria din Tilișca, reconstruită în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, participanții vor descoperi tehnici tradiționale folosite de generații întregi pentru a da viață lânii prin culorile oferite de natură.

Atelierul va oferi cunoștințe practice despre:

utilizarea plantelor precum arin, nuc, dud sau coji de ceapă pentru obținerea culorilor naturale;

pregătirea lânii pentru vopsire și rolul mordanților;

procesul complet de vopsire – de la materia primă la produsul final.

Cei care doresc să participe activ se pot înscrie la numărul de telefon: 0751.166.526

„Păstrarea și transmiterea meșteșugurilor tradiționale reprezintă nu doar un exercițiu de memorie culturală, ci și o resursă de dezvoltare pentru comunitățile noastre. Prin astfel de ateliere demonstrative arătăm că tradițiile pot fi o punte către viitor, de aceea vă așteptăm în număr cât mai mare să experimentați și să vă bucurați de frumusețea acestor practici.” – Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

Aceste ateliere sunt parte a eforturilor comune derulate prin proiectul COMMHERITOUR, care urmărește documentarea, revitalizarea și valorificarea meșteșugurilor tradiționale, în special a prelucrării lânii – resursă locală cu impact cultural, turistic și economic.

Bugetul total al proiectului este de 2.149.452,10 euro, iar partea care revine Consiliului Județean Sibiu este de 184.314,40 euro, din care 80% provin din fonduri europene, 18% din bugetul de stat și 2% din contribuția proprie.

Consiliul Judetean Sibiu este partener în cadrul proiectului COMMHERITOUR – finanțat prin Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană – și își asumă cu seriozitate rolul de a transforma patrimoniul în resursă de dezvoltare.