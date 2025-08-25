două femei, două ordine de protecție: violența domestică lovește din nou la sibiu

Șase ordine de protecție provizorii emise în județul Sibiu pentru violență domestică.

În perioada 22–24 august 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 22 de sesizări privind fapte de violență domestică. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, acesta a indicat un pericol iminent în cazul a 6 situații, astfel că au fost emise 6 ordine de protecție provizorii.

Exemple semnificative:

La 22 august, o femeie de 26 de ani din Laslea a sesizat că partenerul său, un bărbat de 44 de ani, ar fi amenințat-o cu violență la domiciliul comun. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au constatat riscul iminent și au emis pe numele agresorului un ordin de protecție provizoriu.

În aceeași zi, o tânără de 19 ani din Gura Râului a reclamat că fostul partener, un bărbat de 25 de ani, a amenințat-o pe strada Hodrea. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Orlat au constatat, după evaluarea riscului, că viața și integritatea victimei erau în pericol, emitând tot un ordin de protecție provizoriu.

Ambele cazuri sunt atent monitorizate de autorități, pentru protejarea victimelor și prevenirea escaladării violenței.