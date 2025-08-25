fabrică clandestină de țigări la șelimbăr, pusă pe butuci: peste 61 de tone de tutun și 23 milioane de țigarete confiscate / foto

O amplă rețea de contrabandă cu tutun și țigări contrafăcute, care opera pe teritoriul României, a fost destructurată de polițiștii de frontieră sub coordonarea procurorilor DIICOT. Centrul producției ilegale a fost descoperit la Șelimbăr, județul Sibiu, unde anchetatorii au găsit o fabrică clandestină complet utilată și aflată în plin proces de producție.

Fabrica din Șelimbăr, piesa centrală a rețelei

La data de 23 august 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 9 inculpați, dintre care șapte cetățeni ucraineni și doi cu dublă cetățenie (maghiară-ucraineană și moldovenească-română). Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de producerea și comercializarea ilegală a produselor accizabile.

În Șelimbăr, anchetatorii au descoperit o fabrică clandestină de țigarete, dotată cu linie specializată de producție și linie completă de ambalare în pachete și cartușe. Spațiul era echipat inclusiv cu echipamente de supraveghere video, dispozitive de bruiaj, aparat de detecție cu raze X și un detector de emisii radio, semn că gruparea opera la standarde de maximă securitate.

Descinderi în Sibiu, Brașov și alte localități

Pe lângă fabrica din Șelimbăr, percheziții au avut loc și în municipiul Sibiu, dar și la adrese din Bradu, Vețel, Șeica Mare și Brașov. În urma acțiunii, au fost confiscate:

peste 61,1 tone de tutun , estimate la 153 milioane lei,

23.314.920 țigarete contrafăcute , cu valoarea de circa 35 milioane lei, purtând numele unei mărci internaționale,

paleți cu filtre, role de hârtie, adezivi și materiale de ambalare,

blanchete cu însemnele unei mărci cunoscute,

utilaje industriale (motostivuitoare, transpaleți, încărcător frontal),

sume de bani în lei, euro și forinți,

medii de stocare și alte probe relevante.

Valoarea totală a bunurilor confiscate depășește 188 milioane lei.

Măsuri judiciare și cooperare internațională

Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Iași a dispus plasarea celor nouă inculpați sub control judiciar pentru 60 de zile, decizie contestată de procurorii DIICOT.

Operațiunea a fost realizată împreună cu ofițeri ai Poliției de Frontieră și a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, al Autorității Vamale Române și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Astfel de rețele de producere și distribuție a țigaretelor contrafăcute sunt considerate o amenințare majoră la adresa securității economice a României, prejudiciind bugetul de stat și alimentând piața neagră.

Ministerul Public a reamintit că inculpații beneficiază, pe tot parcursul procesului, de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.