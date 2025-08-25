fc hermannstadt – farul, meci de totul sau nimic. ”ultimatum” de la măldărășanu pentru jucătorii sibiului

FC Hermannstadt primește vizita Farului Constanța în etapa a șaptea a Superligii României, într-un meci programat duminică, de la ora 19:00, pe arena din Sibiu.

Partida se anunță una echilibrată, în condițiile în care ardelenii caută puncte vitale pentru a ieși din zona retrogradării, iar constănțenii încearcă să își consolideze poziția din partea superioară a clasamentului.

Declarațiile antrenorului Măldărășanu

Tehnicianul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a avertizat că duelul va fi extrem de complicat:

„Ne așteaptă un meci interesant, dar greu, împotriva unei echipe foarte bune. Chiar dacă au pierdut primele două etape, Farul a început bine campionatul și știe să joace fotbal pozițional. Trebuie să ne facem jocul și să fim concreți în fața porții.”

Replica Farului, prin Ionuț Vână

De partea cealaltă, mijlocașul Ionuț Vână a subliniat că formația de pe litoral nu tratează cu superficialitate deplasarea de la Sibiu:

„Mereu am avut meciuri dificile cu Hermannstadt. Este o echipă foarte bună și cred că merita mai mult în acest început de campionat. Nu are nicio relevanță că noi suntem pe locul 5 și ei în zona retrogradării. Important e să fim motivați și mult mai concreți în fața porții.”

Istoricul duelurilor directe

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 16 ori în Superligă:

FC Hermannstadt s-a impus de 3 ori,

Farul a câștigat de 6 ori,

7 partide s-au încheiat la egalitate.

Unul dintre cele mai memorabile meciuri rămâne cel din 10 decembrie 2022, când sibienii au obținut o victorie categorică, scor 4-0, în primul joc disputat pe stadionul modernizat din Sibiu. Ultima confruntare, din aprilie 2025, s-a terminat la egalitate, 1-1.

Meciul de astăzi este așteptat cu mare interes atât de fanii sibieni, cât și de cei constănțeni, ambele echipe având nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și continua parcursul în Superligă.