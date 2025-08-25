groapă de gunoi ilegală în sibiu: polițiștii au găsit tone de deșeuri periculoase la percheziții

Percheziție la Sibiu într-un dosar privind deșeuri periculoase.

La data de 22 august 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au efectuat percheziții domiciliare la două adrese din municipiul Sibiu, în cadrul unui dosar penal ce vizează deținerea și depozitarea ilegală a deșeurilor periculoase, precum și poluarea mediului prin evacuarea acestora în atmosferă sau pe sol.

În urma verificărilor, a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani, care ar fi colectat necorespunzător mai multe tipuri de deșeuri periculoase, fără a deține autorizația necesară. Printre materialele descoperite se numără:

140 litri de ulei uzat,

100 kg de stingătoare de incendiu,

aproximativ 100 de piese de vehicule scoase din uz, toate depozitate pe sol.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată și lăsată în custodia bărbatului, urmând ca autoritățile să stabilească măsurile legale necesare.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate, în conformitate cu legislația privind gestionarea deșeurilor periculoase și protecția mediului.