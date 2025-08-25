Benidorm – o destinație solidă pentru investiții imobiliare
Benidorm, cunoscut drept „Manhattanul Mediteranei”, este una dintre cele mai populare destinații de pe Costa Blanca pentru cumpărătorii de proprietăți. Cu o combinație rară de zgârie-nori, plaje spectaculoase și infrastructură urbană modernă, orașul atrage investitori interesați de case de vanzare Benidorm Spania, dar și familii și pensionari în căutare de stabilitate și confort.
De ce este Benidorm atât de căutat?
- Peste 2.800 de ore de soare anual
- Plaje cu steag albastru, precum Levante și Poniente
- Aeroport internațional la mai puțin de 45 min (Alicante)
- Spitale moderne și private, cu personal vorbitor de engleză și germană
- Transport public eficient, conectat cu orașe mari: Alicante, Valencia
Evoluția prețurilor: creștere accelerată în 2025
- Prețul mediu la vânzare: 3.462 €/m²
- Creștere anuală: +15,5 %
- În Marina Baixa: Benidorm, Altea, La Nucía au depășit toate +13 % creștere anuală
Astfel, achiziționarea unei proprietăți acum este considerată o alegere inspirată pentru cei care urmăresc o creștere a valorii în următorii ani.
Stil de viață în Benidorm – între vacanță și trai permanent
Benidorm nu este doar o destinație turistică. Este un oraș complet funcțional, cu o comunitate stabilă de rezidenți permanenți din Marea Britanie, Germania, Norvegia și, tot mai mult, România.
Ce oferă Benidorm pentru cei care aleg să locuiască aici?
- Educație internațională – școli private bilingve, grădinițe moderne
- Centre comerciale – La Marina Shopping Center, Carrefour, Ikea
- Restaurante și cafenele – de la tapas spaniole la restaurante italiene și asiatice
- Evenimente culturale și festivaluri – Benidorm Fest, carnavaluri, concerte live
- Parcuri tematice – Terra Mítica, Aqualandia, Mundomar (ideale pentru familii)
Pe lângă acestea, promenada de pe plaja Levante oferă o atmosferă vibrantă cu baruri, activități sportive și viață de noapte activă, iar zona Poniente este mai liniștită, preferată de familii și pensionari
Chirie și rentabilitate
Cererea mare pentru închiriere, în special în sezonul estival, transformă casele de vanzare Benidorm Spania în investiții profitabile.
Date estimative 2025:
- Chirie medie (80 m²): 1.350–1.600 €/lună
- Randament brut anual: 6–9 %
- Chirie pe termen scurt (sezon): 90–160 €/noapte
Locuințele cu vedere la mare, aproape de plajă sau cu facilități precum piscină sau parcare privată sunt cele mai căutate.
Zone recomandate pentru investiții
- Rincón de Loix – populară printre turiști, cu apartamente moderne
- Zona Poniente – liniște, vedere panoramică și acces rapid la plajă
- Finestrat Hills – locuințe noi, în urbanizări private cu piscină
- Cala de Benidorm – între Benidorm și La Vila Joiosa, perfect pentru familii
WTG Spain – expertul tău în case de vanzare Benidorm Spania
Cu o experiență de peste 25 de ani pe piața imobiliară din Spania, WTG Spain oferă clienților internaționali o soluție completă pentru achiziția de proprietăți în Benidorm și pe întreaga Costa Blanca.
Ce include serviciul WTG Spain:
- Căutare personalizată de locuințe potrivite obiectivelor tale
- Asistență juridică, notarială și fiscală completă
- Ajutor pentru obținerea NIE, cont bancar, acte notariale
- Servicii post-vânzare: renovare, închiriere, administrare
- Consultanță în limba română, engleză, franceză și germană
Fie că vrei să locuiești în Spania sau să investești inteligent, WTG Spain este partenerul de încredere care îți oferă siguranță, transparență și expertiză în achiziția de case de vanzare Benidorm Spania.
Ultima oră
- Corina Bokor, PSD Sibiu: Sprijin financiar pentru energie electrică – platforma EPIDS este funcțională 9 minute ago
- CFR Călători avertizează: trenurile ar putea fi trase “pe dreapta” de la 1 septembrie 18 minute ago
- Accident cu 3 mașini la ieșire din Cornățel. Doi răniți și trafic îngreunat 45 de minute ago
- Ce au pus sibienii în bagajul de vacanță: Topul cărților verii 2025 la Humanitas 60 de minute ago
- Investiții sigure: de ce casele de vânzare din Benidorm, Spania, rămân la mare căutare o oră ago