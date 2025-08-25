Benidorm – o destinație solidă pentru investiții imobiliare

Benidorm, cunoscut drept „Manhattanul Mediteranei”, este una dintre cele mai populare destinații de pe Costa Blanca pentru cumpărătorii de proprietăți. Cu o combinație rară de zgârie-nori, plaje spectaculoase și infrastructură urbană modernă, orașul atrage investitori interesați de case de vanzare Benidorm Spania, dar și familii și pensionari în căutare de stabilitate și confort.

De ce este Benidorm atât de căutat?

Peste 2.800 de ore de soare anual

Plaje cu steag albastru , precum Levante și Poniente

, precum Levante și Poniente Aeroport internațional la mai puțin de 45 min (Alicante)

la mai puțin de 45 min (Alicante) Spitale moderne și private , cu personal vorbitor de engleză și germană

, cu personal vorbitor de engleză și germană Transport public eficient, conectat cu orașe mari: Alicante, Valencia

Evoluția prețurilor: creștere accelerată în 2025

Prețul mediu la vânzare: 3.462 €/m²

Creștere anuală: +15,5 %

În Marina Baixa: Benidorm, Altea, La Nucía au depășit toate +13 % creștere anuală

Astfel, achiziționarea unei proprietăți acum este considerată o alegere inspirată pentru cei care urmăresc o creștere a valorii în următorii ani.

Stil de viață în Benidorm – între vacanță și trai permanent

Benidorm nu este doar o destinație turistică. Este un oraș complet funcțional, cu o comunitate stabilă de rezidenți permanenți din Marea Britanie, Germania, Norvegia și, tot mai mult, România.

Ce oferă Benidorm pentru cei care aleg să locuiască aici?

Educație internațională – școli private bilingve, grădinițe moderne

– școli private bilingve, grădinițe moderne Centre comerciale – La Marina Shopping Center, Carrefour, Ikea

– La Marina Shopping Center, Carrefour, Ikea Restaurante și cafenele – de la tapas spaniole la restaurante italiene și asiatice

– de la tapas spaniole la restaurante italiene și asiatice Evenimente culturale și festivaluri – Benidorm Fest, carnavaluri, concerte live

– Benidorm Fest, carnavaluri, concerte live Parcuri tematice – Terra Mítica, Aqualandia, Mundomar (ideale pentru familii)

Pe lângă acestea, promenada de pe plaja Levante oferă o atmosferă vibrantă cu baruri, activități sportive și viață de noapte activă, iar zona Poniente este mai liniștită, preferată de familii și pensionari

Chirie și rentabilitate

Cererea mare pentru închiriere, în special în sezonul estival, transformă casele de vanzare Benidorm Spania în investiții profitabile.

Date estimative 2025:

Chirie medie (80 m²): 1.350–1.600 €/lună

Randament brut anual: 6–9 %

Chirie pe termen scurt (sezon): 90–160 €/noapte

Locuințele cu vedere la mare, aproape de plajă sau cu facilități precum piscină sau parcare privată sunt cele mai căutate.

Zone recomandate pentru investiții

Rincón de Loix – populară printre turiști, cu apartamente moderne

– populară printre turiști, cu apartamente moderne Zona Poniente – liniște, vedere panoramică și acces rapid la plajă

– liniște, vedere panoramică și acces rapid la plajă Finestrat Hills – locuințe noi, în urbanizări private cu piscină

– locuințe noi, în urbanizări private cu piscină Cala de Benidorm – între Benidorm și La Vila Joiosa, perfect pentru familii

WTG Spain – expertul tău în case de vanzare Benidorm Spania

Cu o experiență de peste 25 de ani pe piața imobiliară din Spania, WTG Spain oferă clienților internaționali o soluție completă pentru achiziția de proprietăți în Benidorm și pe întreaga Costa Blanca.

Ce include serviciul WTG Spain:

Căutare personalizată de locuințe potrivite obiectivelor tale

Asistență juridică, notarială și fiscală completă

Ajutor pentru obținerea NIE, cont bancar, acte notariale

Servicii post-vânzare: renovare, închiriere, administrare

Consultanță în limba română, engleză, franceză și germană

Fie că vrei să locuiești în Spania sau să investești inteligent, WTG Spain este partenerul de încredere care îți oferă siguranță, transparență și expertiză în achiziția de case de vanzare Benidorm Spania.