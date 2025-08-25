mândrie pentru sibiu: fotbalul feminin, reprezentat la toate nivelurile de interstar

Clubul Interstar Sibiu a înscris în premieră o echipă de fotbal feminin la Liga 3, pentru a asigura continuitate tinerelor junioaredin propria pepinieră.

În prezent, Interstar are echipe feminine înscrise în toate competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, plus o echipă de senioare în Liga 3.

În premieră pentru județul Sibiu, Interstar are și o echipă care va evolua în Liga de Tineret Feminin, competiția supremă la nivel de junioare din România. Participarea în 7 competiții feminine este tot o premieră atât pentru Interstar, cât și pentru Sibiu.

Proiectul fotbalului femnin de la Interstar este coordonat de Dorin Ursu, sprijinit de Octavian Budică (antrenor Liga 3 și U 17), Paul Ciumaș (antrenor echipa de tineret și Under 15), Nicoleta Adam (antrenor U 9, U 11 și U 13) și Theodora Ursu (preparator fizic).

”Mulțumim conducerii pentru că a făcut posibilă înscrierea în Liga 3 și în toate competițiile de fotbal feminin care se vor desfășura pe parcursul acestui an competițional. Interstar vrea să facă performanță, nu doar in fotbalul masculin la nivel de juniori, cât și in fotbalul feminin și acest lucru ne bucură. Va fi un sezon destul de dificil la Liga 3, având în vedere că avem un lot foarte tânăr cu jucătoare născute în anii 2008, 2009 și majoritatea 2010, dar am încredere în fetele noastre că putem face o figură frumoasă. Noi ne-am propus să debutăm cât mai multe fete la nivel de senioare, să le promovam către fotbalul profesionist. Ne dorim să luăm fiecare meci în parte, să îl tratăm cu seriozitate și să încercăm o clasare cât mai sus sezonul acesta” a declarat Octavian Budică, antrenorul echipei de senioare și al junioarelor U 17.

Lotul jucătoarelor pentru Liga 3 încă nu este definitivat, deoarece sunt jucătoare care sunt eligibile la toate categoriile de vârstă, începând de la Under 15.