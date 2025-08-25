noi pași pentru reabilitarea fostului orfelinat maria tereza. sunt demolate două construcții „parazitare”

Municipalitatea va reabilita monumentul istoric „Maria Tereza” din Sibiu. Dar, înainte de a începe lucrările de renovare a fostului orfelinat din Terezian, este nevoie ca două construcții „parazitare” să fie demolate. Consilierii locali urmează să voteze un proiect de hotărâre în acest sens.

Primăria municipiului Sibiu va reabilita imobilul „Maria Tereza” de pe strada Gladiolelor. Clădirea existentă a vechiului orfelinat Terezian nu funcționează în momentul de față din cauza degradărilor accentuate, dar și din cauza lipsei întreținerii, reparațiilor, restaurării și reabilitării, neputând să ofere condițiile necesare desfășurării activităților. Proiectată și executată în jurul anilor 1754-1767, clădirea monument istoric va fi consolidată, lucrările urmând să fie realizate respectând valoarea istorică și arhitecturală. Detalii despre lucrări, AICI.

Dar, înainte ca lucrările de reabilitate să înceapă, este nevoie ca două anexe aflate în curte să fie demolate. Cererea a venit din partea ADR Centru. Este vorba despre două garaje metalice „care constituie elemente parazitare pentru ansamblul istoric și care împiedică viitoarea amenajare exterioară a incintei propusă în proiect”.

Valoarea totală a lucrărilor de desființare a celor două construcții-anexă se ridică la 259.073,19 lei din care C+M, 251.759,79 lei cu TVA.