ordine de chemare pentru rezerviști: sibiu pe lista județelor vizate

Rezerviștii Armatei Române din București și județul Ilfov au primit în aceste zile ordine de chemare „pentru clarificarea situației militare”. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, documentele au scopul de a actualiza datele personale și sunt legate de exercițiul de mobilizare și evaluare a rezervei, programat între 12 și 20 octombrie.

„Statul Major al Apărării organizează, în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov, exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare – MOBEX B-IF-25. Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, dar și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii activi”, se arată în comunicatul MApN, anunță Antena 3.

Rezerviștii chemați la unitățile militare vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

Sibienii, vizați de un exercițiu în septembrie

Potrivit Ministerului Apărării, exerciții similare au avut loc în trecut la București (2013), în județul Ilfov (2021) și mai recent, în luna mai, în Teleorman, Giurgiu și Olt. Următoarea activitate este programată în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

Astfel, și rezerviștii sibieni urmează să fie convocați pentru actualizarea datelor și participarea la activități de instruire.

Precizări pentru a evita dezinformarea

MApN subliniază că aceste exerciții au caracter de rutină și nu reprezintă o situație de criză. „Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea apărea, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate detalii despre încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, au transmis reprezentanții ministerului.