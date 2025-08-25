peisaj de iarnă în plină vară: a nins în munți la peste 1.700 metri / video

Ninge în Munții Maramureșului, chiar dacă vara încă nu s-a încheiat. În Masivul Pietrosu Rodnei, la peste 1.700 de metri altitudine, turiștii au avut parte de o surpriză de weekend: ninsoare și temperaturi care au coborât sub zero grade.
Carla Berinde, blogger și salvamontist voluntar la Salvamont Maramureș, a postat pe Facebook imagini spectaculoase cu peisajul alb care i-a întâmpinat pe cei aflați în drumeție.
Deși calendarul arată că mai sunt câteva zile până la finalul verii, la munte vremea a adus deja primele semne de iarnă. Fotografiile și filmările din Masivul Pietrosu s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, stârnind uimirea internauților.
În zonă, temperaturile au scăzut în timpul nopții sub zero grade, ceea ce a făcut ca fulgii de zăpadă să reziste și să transforme peisajul într-un cadru de poveste.
