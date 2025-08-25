pepenii gigant, atracția finalului de sezon de vară la piața cibin / foto

Piața Cibin este plină de pepeni imenși care își așteaptă cumpărătorii. Producătorii veniți din sudul țării, în special din județul Olt, au în continuare tarabele pline cu pepeni de toate dimensiunile — de la câteva kilograme, până la adevărați giganți de 16 sau chiar 18 kilograme.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pe final de sezon, comercianții le oferă clienților ultimii pepeni dulci de Dăbuleni, la prețuri negociabile. Oferta este diversificată și vine la pachet cu reduceri atractive pentru pofticioșii care nu s-au săturat încă de gustul verii.

„Avem cei mai buni pepeni de la Dăbuleni. Un pepene roșu de mărime medie costă aproximativ 45 de lei. Se mai cumpără, dar în ultima vreme clienții s-au cam rărit. Sperăm să îi vindem pe toți până la finalul sezonului”, a spus o comerciantă.

Pe lângă pepenii clasici cu miez roșu, la tarabe pot fi găsiți și pepeni cu miez galben, preferați de unii pentru gustul mai delicat și, după cum spun vânzătorii, pentru că „se zice că sunt buni pentru diabetici”.

Recolta bogată se datorează atât vremii, cât și ,muncii depuse de agricultori. „Ne-a ajutat vremea, dar i-am și udat zi de zi. A contat mult îngrijirea atentă. În agricultură e multă muncă și a trebuit să depunem eforturi. Clientela a fost, în general, mulțumitoare”, a completat o altă producătoare din comuna Urzica, județul Olt.

Pepenii mai pot fi găsiți în Piața Cibin până la începerea anului școlar. „Ne mai găsiți în Piața Cibin până încep copiii școala. Recolta a fost bună anul acesta, iar calitatea pepenilor a fost mai bună decât altădată. Sperăm să îi dăm până la sfârșitul sezonului. Ce rămâne în câmp, rămâne în câmp — dar ce este aici, trebuie să vindem”, a declarat Tuța, o producătoare din Olt.

Un exemplar impresionant de 18 kilograme a atras atenția trecătorilor zilele trecute, însă în prezent pepenii cei mai mari disponibili la tarabe au în jur de 16 kilograme.

Oferte de sfârșit de sezon

Prețurile pepenilor din Piața Cibin sunt accesibile, mai ales în această perioadă de final de sezon. Pepenele roșu se vinde, în general, cu 5 lei pe kilogram, însă comercianții sunt deschiși la negociere și pot lăsa prețul până la 4 lei/kg, în funcție de cantitate și client. Pepenele galben este puțin mai scump, la 10 lei/kg, dar și aici se pot face reduceri — unii cumpărători au reușit să-l obțină chiar și cu 8 lei/kg.