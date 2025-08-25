pilda datornicului nemilostiv, tâlcuită de ips laurențiu la catedrala mitropolitană din sibiu

În Duminica a 11-a după Rusalii, credincioșii din Sibiu și din împrejurimi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească oficiată în Catedrala mitropolitană „Sfânta Treime” de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

În soborul slujitor s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, preoți și diaconi ai Catedralei mitropolitane, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, condus de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Sorin Tiru.

Predică despre iertare și dreptate

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Evanghelia zilei, referitoare la Pilda datornicului nemilostiv, subliniind importanța milosteniei și a iertării ca datorii fundamentale ale creștinilor.

„Dumnezeu este Atotmilostiv și mila Lui se revarsă asupra noastră indiferent cât suntem noi de netrebnici, dar cu o singură condiţie: să rămânem smeriţi, ascultători de El şi rugători, cerând iertare pentru toate greşelile. În același timp, Dumnezeu este și Drept, iar iertarea pe care o primim de la El depinde de iertarea pe care o oferim semenilor noștri”, a spus ierarhul.

Acesta a amintit că în Rugăciunea „Tatăl nostru” credincioșii cer iertare de la Dumnezeu cu condiția să ierte, la rândul lor, greșelile aproapelui: „Doamne, iartă-mi, dacă iert!”.

Binecuvântare arhierească și cinstirea moaștelor

La final, credincioșii prezenți au primit binecuvântare arhierească și s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, aflate în Catedrala mitropolitană.