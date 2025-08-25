poliția a ieșit la vânătoare în sibiu: bicicliști și trotinetiști amendați pe capete / video

786 de sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice în Sibiu.

În perioada 18–24 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea abaterilor comise de pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice.

Scopul campaniei a fost reducerea numărului de accidente grave în municipiul Sibiu și sensibilizarea participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun dacă nu respectă regulile rutiere.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 786 de sancțiuni:

120 pietonilor,

168 conducătorilor de trotinete electrice,

498 bicicliștilor.

Pe lângă controale, polițiștii au organizat și activități de educație rutieră, 4 destinate pietonilor și 10 pentru bicicliști și trotinetiști.

Astfel de acțiuni vor continua, cu scopul de a crește siguranța în trafic și de a preveni accidentele rutiere în județul Sibiu.