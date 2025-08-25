prins și băgat la închisoare: bărbat din cisnădie, condamnat pentru ultraj

Mandat de închisoare executat: bărbat din Cisnădie reținut pentru ultraj.

Pe 22 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie l-au identificat pe un bărbat de 31 de ani, pe numele căruia Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Bărbatul fusese condamnat la un an de închisoare cu executare. Ulterior identificării, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu pentru a-și ispăși pedeapsa.