românia primește echipament special pentru salvarea pacienților în stare critică

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat, luni, încheierea proiectului european MEVAC, care dotează România cu un modul medical specializat pentru transportul pacienților în stare critică, montat pe aeronave ale Ministerului Apărării Naționale.

Evenimentul de închidere a proiectului „Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)” a avut loc luni la Baza 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, în prezența reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sănătății și ai Comisiei Europene în România, relatează Mediafax.

Proiectul a urmărit modernizarea capacității României de evacuare aero-medicală prin achiziția unui modul medical care poate fi instalat pe aeronavele MApN, permițând transportul simultan a patru pacienți aflați în stare critică, în condiții similare celor dintr-o unitate de terapie intensivă.

Cu un buget de 909.500 de euro, din care 682.125 de euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, MEVAC contribuie atât la creșterea capacității de răspuns a României în caz de dezastre, cât și la consolidarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Proiectul a inclus și sesiuni de instruire pentru echipele medicale, precum și un exercițiu de antrenament și mobilizare.

IGSU subliniază că modernizarea obținută prin MEVAC reprezintă un pas esențial în protejarea cetățenilor și în salvarea de vieți în situații de urgență majoră, reconfirmând angajamentul României față de securitatea și sănătatea la nivel european.