Minoră dispărută găsită cu ajutorul cetățenilor și internată într-un centru pentru minori.
La 24 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Urbană Șelimbăr au fost sesizați prin apel 112 de un cetățean care a observat-o pe HORVAT ANDREEA DENISA, minoră dată dispărută în 20 august, pe strada Aleea Șelimbăr, în municipiul Sibiu.
CITEȘTE ȘI: Adolescenta din Mediaș, dată disparută. Dacă o vedeți sunați la Poliție
În urma verificărilor la fața locului, minora a fost identificată și internată într-un centru pentru minori. Investigațiile au arătat că aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada absenței.
Poliția mulțumește atât cetățeanului care a semnalat situația, cât și reprezentanților presei pentru implicare, evidențiind importanța colaborării dintre comunitate și autorități în protejarea siguranței cetățenilor.
Ultima oră
- S-a terminat căutarea: minora dispărută din Sibiu a fost găsită în viață 4 secunde ago
- Două femei, două ordine de protecție: violența domestică lovește din nou la Sibiu 2 minute ago
- Bătaie în stradă a Apoldu de Sus: doi agresori reținuți de polițiști 4 minute ago
- Groapă de gunoi ilegală în Sibiu: polițiștii au găsit tone de deșeuri periculoase la percheziții 5 minute ago
- Val de șoferi beți prinși la Sibiu: urmăriri ca-n filme și accidente în lanț 9 minute ago