s-a terminat căutarea: minora dispărută din sibiu a fost găsită în viață

Minoră dispărută găsită cu ajutorul cetățenilor și internată într-un centru pentru minori.

La 24 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Urbană Șelimbăr au fost sesizați prin apel 112 de un cetățean care a observat-o pe HORVAT ANDREEA DENISA, minoră dată dispărută în 20 august, pe strada Aleea Șelimbăr, în municipiul Sibiu.

În urma verificărilor la fața locului, minora a fost identificată și internată într-un centru pentru minori. Investigațiile au arătat că aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada absenței.

Poliția mulțumește atât cetățeanului care a semnalat situația, cât și reprezentanților presei pentru implicare, evidențiind importanța colaborării dintre comunitate și autorități în protejarea siguranței cetățenilor.