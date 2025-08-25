sfârșitul unei ere rușinoase: sibiul nu mai are școli cu toalete în fundul curții

Sibiul nu mai are școli cu toalete turcești în fundul curții. Doar două unități de învățământ au grupurile sanitare amenajate în clădiri separate, însă ele sunt moderne, cu apă curentă și sistem de canalizare.

Pentru județul Sibiu, toaletele turcești amenajate în fundul curții școlii sunt istorie. Cu excepția a două unități de învățământ, toate școlile au băi în aceeași clădire unde se desfășoară cursurile. Potrivit reprezentanților ISJ Sibiu, doar școlile din Bruiu și din Ighișu Nou au toaletele amenajate în clădiri separate, dar au vase de toaletă, chiuvete, apă curentă și sistem de canalizare.

„169 de unități de învățământ au toalete amplasate în clădirile unde se desfășoară activitățile cu elevii, iar într-o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică (Școala Gimnazială Bruiu) și într-o unitate de învățământ structură a Liceului Tehnologic „Automecanica” Mediaș (Școala Gimnazială Ighișu Nou) mai există clădiri care au grupurile sanitare amplasate în curtea școlii. Clădirile unităților de învățământ sunt dotate cu vase de toaletă, chiuvete au apă curentă și sunt racordate la sistemul de canalizare”, se arată într-un raport al ISJ Sibiu.

De asemenea, în urma centralizării datelor din teritoriu, 162 de unități de învățământ cu personalitatea juridică sunt conectacte la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje proprii avizate sanitar. Pentru 7 unități de învățământ cu personalitate juridică apa potabilă este asigurată cu ajutorul apei îmbuteliate sau din alte surse (Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș, Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa, Școala Gimnazială Slimnic și Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava), iar la Liceul Tehnologic Iacobeni nu toate clădirile unde se desfășoară activități didactice sunt conectate la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje avizate sanitar.

Totodată, 158 de unități de învățământ cu personalitatea juridică au clădirile conectate la serviciul de canalizare, iar 9 unități de învățământ cu personalitatea juridică nu beneficiază de această conectare, fiind utilizate fose septice (Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțîna, Școala Gimnazială Brateiu, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială Hoghilag, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială Merghindeal și Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor). De asemenea, pentru 3 unități de învățământ nu toate clădirile sunt conectate la rețeaua de canalizare, mai ales cele ale structurilor componente (Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, Școala Gimnazială Roșia și Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita).