sibiul sparge gheața și reușește prima victorie. final tensionat cu farul / video foto

FC Hermannstadt a reușit luni primul succes din acest sezon, 1-0 pe ”Municipal” cu Farul Constața, în runda a șaptea a Superligii.

Circa 5200 de suporteri au venit pe Municipal să susțină Sibiul în drumul spre primul succes din acest sezon. Farul a avut și ea o galerie micuță, care i-a dedicat un mesaj federalului Gabriel Bodescu, după tragerea controversată la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României.

În primele secunde, R. Tănasă șutează periculos, puțin pe lângă poarta sibiană. După 12 minute, Sibiul deschide scorul prin Albu, care reia spetaculos din voleu, din unghi, după ce Balaure i-a centrat excelent din flancul drept.

Ciubotaru recuperează excelent în preajma careului adevers, Neguț este singur, dar trage modest. Sibiul joacă spectaculos, Chițu scapă spre poartă, driblează portarul și își închide unghiul, iar Buzbuchi revine.

Neguț iroseste o ocazie mare în minutul 26, scapă singur spre poartă, își face mingea prea lung în loc să paseze spre Chițu și portarul Buzbuchi îl blochează pe decarul Sibiului.

În minutul 42, Farul ratează o ocazie uriașă, după ce R. Tănasă reia cu capul din 6 metri, puțin pe lângă poartă. Imediat vine replica Sibiului, după acțiunea lui Chițu, Balaure trage în portar din 10 metri, poziție centrală. A fost doar 1-0 la pauză, după o repriză foarte bună a echipei lui Mădărășanu.

Ritmul pare că mai scade în repriza secundă. Măldărășanu schimbă în minutul 60, când ies jucătorii ”îngălbeniți”, Ciubotaru și Neguț. La Farul apare pe teren și Markovic, jucătorul care a început sezonul trecut la Sibiu, dar s-a accidentat.

Chițu are o acțiune frumoasă în minutul 66, trage din unghi greu, dar nu găsește ținta. Farul se deschide mai mult, dar sibienii nu găsesc contraatacul care să închidă meciul. Intră și Buș, marcatorul unui gol spectaculos în etapa trecută, care acum nu găsește poarta din 3 metri.

La marinari, Gabi Iancu, fostul atacant al lui FC Hermannstadt este întâmpinat cu huiduieli de fanii sibieni. Vuc își bate joc de o contră în superioritate numerică a sibienilor.

Bejan și Biceanu intră să securizeze rezultatul și prima victorie din acest sezon. În prelungiri, Istafan trage din unghi, mingea ajunge la Markovic care reia peste. Apoi, Gabi Iancu lovește cu cotul în față, dar nu primește roșu.

Sibiul trăiește periculos pe final, Farul a venit în valuri spre poarta lui Căbuz. Iancu voleibalează o minge în fața porții sibiene, se înscrie dar a fost henț clar. Se termină 1-0 pentru FC Hermannstadt și sibienii jubilează după prima victorie din acest sezon.

Cu 7 puncte din 7 etape, FC Hermannstadt urcă pe locul 11 în clasament, desupra lui FCSB sau CFR Cluj.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic (Bejan 86), Ciubotaru (Oroian 60) – Balaure (Biceanu 86), Kujabi, Albu – Chițu (Buș 72), Neguț (Vuc 60).

Antrenor: Marius Măldărășanu