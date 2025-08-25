trofeul mamaia merge la sibiu! cristiana sofia damian a uimit juriul și publicul / video

Festivalul Mamaia 2025 a avut parte de o seară de gală memorabilă, în care talentul sibiencei Cristiana Sofia Damian, în vârstă de doar 16 ani, a strălucit pe scena unuia dintre cele mai prestigioase concursuri muzicale din România. Ea a câștigat Trofeul Mamaia 2025, interpretând piesa „Prima iubire ești tu”, compusă de Adrian Daminescu.

Tânăra artistă a cucerit publicul și juriul cu vocea sa matură și plină de sensibilitate, demonstrând că este pregătită să pășească pe marile scene. „Am avut foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez și să cânt cu sufletul spre oameni. Îmi doresc să studiez muzica în străinătate și, pe viitor, să cânt pe marile scene ale lumii”, a declarat Cristiana Sofia Damian, vizibil emoționată după succes.

Compozitorul Adrian Daminescu a recunoscut că a fost impresionat de vocea tinerei sibience încă de la primele audiții: „Am văzut-o pe ea, la 16 ani, cântând și m-am topit. Am zis: fata asta trebuie să lucreze cu mine”. Alegerea s-a dovedit una inspirată, concretizată într-un trofeu care va rămâne un reper în cariera artistei aflate la început de drum.

Bucurie și emoție în familie

Printre cei mai emoționați spectatori s-a numărat mama cântăreței, Andreea Damian, care a trăit intens fiecare moment al recitalului: „Am avut foarte multe emoții. A fost extraordinar. Mă așteptam să ia un premiu frumos domnul Daminescu împreună cu fiica mea, dar trofeul a fost ceva copleșitor”.

O seară cu artiști consacrați

Publicul a avut parte și de recitaluri de excepție susținute de artiști consacrați, printre care Corina Chiriac, Nico, Andrei Ursu și Andia, care au transformat seara într-o adevărată sărbătoare a muzicii. Ultima seară de festival i-a fost dedicată Corinei Chiriac, o legendă a scenei românești, care a reușit să ridice sala în picioare cu piese de neuitat.

📍 Cu acest succes, Sibiu are un nou nume de urmărit pe scena muzicală românească și internațională: Cristiana Sofia Damian, adolescenta care a demonstrat că talentul și perseverența pot cuceri cele mai importante trofee.