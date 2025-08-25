un bulgăre de fiare contorsionate a rămas din suzuki vitara căzut cu cinci tineri in prăpastie pe masivul iezer - păpușa

Patru tineri au murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au căzut cu mașina într-o râpă în Masivul Iezer-Păpușa. Vehiculul în care se aflau – Suzuki Vitara, s-a transformat într-un bulgăre de fiare.

Accidentul din 23 august din Masivul Iezer-Păpușa s-a soldat cu decesul a patru tineri. Un alt băiat de 21 de ani a supraviețuit fiindcă a reușit să sară din mașina care s-a prăbușit într-o râpă adâncă de peste 200 de metri.

Tinerii se deplasau cu un autoturism Suzuki Vitara. Urcaseră pe munte pentru a vedea răsăritul de pe creste. În zona Colții Caprei – Portăreasa, mașina derapat și s-a prăbușit în râpă.

Citește și: Accident în Munții Iezer-Păpușa. Un singur supraviețuitor

Recuperarea victimelor a fost dificilă, fiind necesară mobilizarea a peste 20 de salvatori montani. Mașina s-a transformat într-un morman de fiare în urma evenimentului.

Polițiștii au deschis dosar pentru a stabili cauza exactă a tragediei. O ipoteză este că drumurile erau alunecoase după ploi și șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului într-un moment de neatenție. Supraviețuitorul tragediei a declarat că șoferul ar fi încercat „puterea mașinii”.